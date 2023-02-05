Gaby Jean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaby Jean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaby Jean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaby Jean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaby Jean 19 Şubat 2000 tarihinde Mâcon şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaby Jean Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sébastien Cagnet yapmaktadır. Gaby Jean, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gaby Jean'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaby Jean Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaby Jean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaby Jean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaby Jean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Montceau B.

1 Temmuz 2020 yılında Louh.-Cuiseaux

25 Temmuz 2022 yılında FC Annecy

Gaby Jean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaby Jean şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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