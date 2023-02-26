Gaby Joury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaby Joury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaby Joury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaby Joury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaby Joury 16 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גבי גורי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaby Joury Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSA sports career management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gaby Joury'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaby Joury Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaby Joury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaby Joury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaby Joury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında Drava Ptuj

11 Şubat 2020 yılında Hapoel Kaukab

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

Gaby Joury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaby Joury şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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