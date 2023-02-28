Gaby Kiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaby Kiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaby Kiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaby Kiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaby Kiki 15 Şubat 1995 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Gaby Kiki Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaby Kiki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brain Sports Media yapmaktadır. Gaby Kiki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaby Kiki'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaby Kiki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabykiki9529/

Gaby Kiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaby Kiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaby Kiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaby Kiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Eding Sport FC

31 Mart 2017 yılında Dnepr Mogilev

2 Temmuz 2018 yılında Dynamo Brest

25 Ocak 2021 yılında Rukh

26 Ocak 2022 yılında FC Sheriff

Gaby Kiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaby Kiki şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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