Gabyacı ne demek, TDK'ya göre Gabyacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gabyacı ne demek? Gabyacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gabyacı kelimesi. Peki gabyacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gabyacı nedir, gabyacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GABYACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gabyacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gabyacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yelkenli gemilerde yelken, arma, seren ve bütün bunlara ait her tür işi yapan görevli, gabyar

