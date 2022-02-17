Gacı ne demek, TDK'ya göre Gacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gacı ne demek? Gacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gacı kelimesi. Peki gacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gacı nedir, gacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadın, dost, sevgili, metres

- Torik yavrusu

