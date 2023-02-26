Gad Amos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gad Amos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gad Amos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gad Amos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gad Amos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gad Amos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gad Amos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gad Amos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gad Amos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gad Amos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gad Amos 24 Aralık 1988 tarihinde Tiberias şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גד עמוס şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gad Amos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Gad Amos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gad Amos'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gad Amos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gad Amos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Gad Amos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gad Amos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2009 yılında Hapoel Acre

30 Haziran 2010 yılında Maccabi Haifa

4 Ağustos 2010 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2011 yılında Maccabi Haifa

4 Ağustos 2011 yılında M. Ahi Nazareth

30 Haziran 2012 yılında Maccabi Haifa

2 Ağustos 2012 yılında Hapoel Haifa

9 Eylül 2013 yılında M. Ahi Nazareth

31 Ağustos 2014 yılında Ironi Nesher

10 Ağustos 2015 yılında M. Ahi Nazareth

1 Temmuz 2018 yılında Kiryat Shmona

1 Ağustos 2020 yılında M. Ahi Nazareth

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

Gad Amos kimdir

Gad Amos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gad Amos şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Gad Amos nereli

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