Gadafi Junior Amadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gadafi Junior Amadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gadafi Junior Amadu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gadafi Junior Amadu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gadafi Junior Amadu 3 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gadafi Junior Amadu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Gadafi Junior Amadu'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gadafi Junior Amadu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gadafi Junior Amadu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gadafi Junior Amadu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gadafi Junior Amadu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gadafi Junior Amadu şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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