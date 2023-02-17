Gaetan Arib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetan Arib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetan Arib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetan Arib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetan Arib 2 Kasım 1999 tarihinde Saint-Saulve şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetan Arib Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gaetan Arib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaetan Arib'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaetan Arib Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GaetanArib

Gaetan Arib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaetan Arib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaetan Arib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetan Arib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Valenciennes FC

5 Ekim 2020 yılında Las Rozas CF

30 Haziran 2021 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında Francs Borains

Gaetan Arib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetan Arib şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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