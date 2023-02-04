Gaetan Charbonnier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetan Charbonnier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetan Charbonnier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetan Charbonnier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetan Charbonnier 27 Aralık 1988 tarihinde Saint-Mandé şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetan Charbonnier Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Gaetan Charbonnier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 16 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Gaetan Charbonnier'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaetan Charbonnier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/charbo10

http://www.instagram.com/gaetancharbo/

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Gaetan Charbonnier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaetan Charbonnier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaetan Charbonnier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetan Charbonnier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2009 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2012 yılında Montpellier

5 Ağu 2013 yılında Stade Reims

13 Temmuz 2017 yılında Stade Brestois

2 Ağu 2021 yılında AJ Auxerre

16 Aralık 2022 yılında Saint-Étienne

Gaetan Charbonnier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetan Charbonnier şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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