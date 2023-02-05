Gaetan Courtet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetan Courtet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetan Courtet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetan Courtet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetan Courtet 22 Şubat 1989 tarihinde Lorient şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetan Courtet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaetan Courtet, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gaetan Courtet'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaetan Courtet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gaet18/

Gaetan Courtet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaetan Courtet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaetan Courtet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetan Courtet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2010 yılında Stade Reims

26 Ocak 2015 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2015 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2015 yılında AJ Auxerre

15 Temmuz 2017 yılında FC Lorient

21 Temmuz 2019 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2020 yılında FC Lorient

7 Eylül 2020 yılında AC Ajaccio

11 Ağu 2022 yılında Guingamp

Gaetan Courtet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetan Courtet şuan Guingamp takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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