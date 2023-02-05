Gaetan Paquiez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetan Paquiez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetan Paquiez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetan Paquiez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetan Paquiez 15 Şubat 1994 tarihinde Valréas şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetan Paquiez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Gaetan Paquiez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gaetan Paquiez'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaetan Paquiez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gaetan.pqz/

Gaetan Paquiez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaetan Paquiez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gaetan Paquiez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetan Paquiez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2016 yılında Nîmes Olympique

20 Temmuz 2022 yılında Grenoble

Gaetan Paquiez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetan Paquiez şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.