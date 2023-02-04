Gaetan Poussin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetan Poussin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetan Poussin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetan Poussin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetan Poussin 13 Ocak 1999 tarihinde Le Mans şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetan Poussin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Gaetan Poussin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Gaetan Poussin'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gaetan Poussin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gaetan.gk/

Gaetan Poussin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaetan Poussin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaetan Poussin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetan Poussin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux

Gaetan Poussin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetan Poussin şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VS Fertois (2005-2011), Le Mans FC (2011-2014), Girondins de Bordeaux (2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.