Gaetano Berardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetano Berardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaetano Berardi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaetano Berardi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gaetano Berardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaetano Berardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaetano Berardi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaetano Berardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaetano Berardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaetano Berardi 21 Ağu 1988 tarihinde Sorengo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gaetano Michel Berardi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaetano Berardi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Azar Sport yapmaktadır. Gaetano Berardi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gaetano Berardi'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaetano Berardiboyu ve yaşı kaç

Gaetano Berardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaetano Berardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaetano Berardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaetano Berardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2004 yılında Brescia U19

1 Temmuz 2006 yılında Brescia

3 Ocak 2012 yılında Sampdoria

18 Temmuz 2014 yılında Leeds

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında FC Sion

1 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

Gaetano Berardi kimdir

Gaetano Berardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaetano Berardi şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Magliasese, FC Malcantone Agno, FC Lugano, Brescia Calcio

Gaetano Berardi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 24 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 23 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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Gaetano Berardi nereli

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