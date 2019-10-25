Bir süredir cezaevinde olan Gaga Bulut'un tahliye olduğu sosyal medyada konuşuluyor. Sosyal medya fenomeninin neden hapiste olduğu da merak edilenler arasına girdi. Peki, Gaga Bulut kimdir, kaç yaşında? Gaga Bulut öldü mü, hapiste mi? İşte detaylar...

GAGA BULUT KİMDİR?

Youtube kanalında yaklaşık 184 bini aşkın abonesi bulunan Gaga Bulut, hazırladığı videoları takipçileriyle paylaşıyor. 23 yaşında olan Gaga Bulut, İzmir'de ikamet ediyor ve farklı konularda video içerikleri üretiyor.

GAGA BULUT NEDEN HAPİSTEYDİ? TAHLİYE OLDU MU?

Gaga Bulut, İzmir Kordon Boyu 'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ’a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan her mağdur için 8’er yıl ve ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL’ye çevrilmesine karar verdi.

Gaga Bulut'un 25 Aralık tarihinde cezaevinden tahliye olduğu iddia edildi.