Youtube'da geniş bir kitleye ulaşan ve çektiği videolarla dikkat çeken Gaga Bulut haberleri sosyal medya büyük yankı yaptı. Peki Gaga Bulut öldürüldü mü? yoksa intihar mı etti? Detaylar haberimizde..

GAGA BULUT ÖLDÜ MÜ?

Gaga Bulut lakaplı Bulut Aktuğ'un cezaevinde öldürüldüğü iddia edildi fakat henüz yetkili makamlardan resmi bir açıklama gelmedi.

YouTube kanalı için sokakta çektiği bir videoda erkek çocukları öpüştürdüğü için 17 yıl hapis cezası almıştı. Gerçek ismi Bulut Altuğ olan isim, İzmir’de çocuklara öpüşmeleri için para vermişti. Altuğ’un çektiği videolara daha sonra erişim yasağı getirilmişti.

GAGA BULUT KİMDİR?

Youtube kanalında yaklaşık 184 bini aşkın abonesi bulunan Gaga Bulut, hazırladığı videoları takipçileriyle paylaşıyor. 21 yaşında olan Gaga Bulut, İzmir'de ikamet ediyor ve farklı konularda video içerikleri üretiyor.