Gaga Gazdeliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaga Gazdeliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaga Gazdeliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaga Gazdeliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaga Gazdeliani 13 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გაგა გაზდელიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaga Gazdeliani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaga Gazdeliani'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaga Gazdeliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaga Gazdeliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaga Gazdeliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaga Gazdeliani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Meshakhte

1 Temmuz 2019 yılında Samgurali

20 Haziran 2021 yılında FC Gagra

31 Aralık 2021 yılında Samgurali

1 Ocak 2022 yılında Shukura

18 Temmuz 2022 yılında Rustavi

1 Ocak 2023 yılında Shukura

Gaga Gazdeliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaga Gazdeliani şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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