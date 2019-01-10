GAGİAD Başkanı Tezel’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora Tezel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Tezel yayımladığı mesajında, "Toplumumuzun en iyi şekilde haber alma hakkını elde etmesi için zor şartlar altında,canla başla çalışarak bu önemli görevlerini yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım. Özellikle gazetecilerimiz, ülkemizin ve toplumumuzun her türlü sorunlarını basına aktarılmasında ve toplum düzeninin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olmasıyla, gelen her isteği olduğu gibi yansıtarak, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumunda yer almaktadırlar. Toplumumuza doğru haber vererek onurlu, erdemli ve vicdanlı bir şekilde çok önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz milletimizin duygularına tercüman olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir" ilkesinden hareketle, çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA