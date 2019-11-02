GAGİAD ödül töreni

GAGİAD Kurucu Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü'nün (GFK) Süper Lig'e çıkmasına sağladığı katkıdan dolayı "spor ödülüne" layık görüldü.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Yaşadığı Toplum İçin Fark oluşturan ve Örnek Teşkil Eden Kişi, Kurum ve Kuruluşlar" ödül töreni Grand Hotel'de gerçekleştirildi.

Ödül törenine, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Bayram Yılmazkaya, Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, GSO Meclis Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ile Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ve davetliler katıldı.

GFK'nın Süper Lig'e çıkmasına sağladığı katkıdan dolayı spor ödülüne layık görülen GFK Eski Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ödülünü GAGİAD 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'ndan aldı.

"GAGİAD Özel Ödülü" Vali Davut Gül'e Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin tarafından takdim edilirken, 88 yaşındaki Eğitmen ve Yazar Orhan Yalkın ise "Yaşayan Tarih" ödülüne değer görüldü. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Kaan Baydemir, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışmasında elde ettiği birincilikle "Genç Yetenek" ödülünün sahibi oldu. Baydemir'in ödül için sahneye çıkan en genç isim olarak dikkat çektiği gecede GAGİAD tarafından 15 dalda 17 ödül verildi.

Bu başarı hepimizin

Teşekkür konuşması yapan Konukoğlu, GFK'nın Süper Lig'e çıkmasında kulüp çalışanlarından taraftarlara kadar her kesimin büyük emekleri bulunduğunu söyledi.

Konukoğlu, "Yönetim kurulundaki 30 arkadaşımla beraber sahadaki çimlerin bakımını yapan çalışanlarımızdan, futbolcularımızın formalara yıkayan personelimize kadar hep birlikte inanarak bu yola çıktık" dedi.

"Bu ödülü ben tek başıma almadım, hep birlikte aldık ve bu başarı hepimizin" diyen Konukoğlu, "İnanırsanız her şeyi başarırsınız biz inandık, sizler bize güvendiniz, bu güveninizi boşa çıkartmadık. Sevgili eşime, üç oğluma abilerime, kardeşlerime ve Gaziantep halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. GFK inşallah Süper Lig'de ve Avrupa'da kupa kaldıracak bir takım olacaktır. Sizlerden ricam lütfen kulübümüzü yalnız bırakmayın" dedi.

Bir tek bireyin bile toplumda farkındalık oluşturabileceğine inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak ödül törenini çok önemsediklerini kaydeden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Bu yıl 11'incisi düzenlenen ödül töreniyle en büyük amaçlarımızdan birisi toplumda başarı hikayelerini ortaya çıkartmaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA