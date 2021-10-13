GAİN Açık Mikrofon rap yarışmasının 1. programı başlıyor. On binlerce kişi arasından seçilip Açık Mikrofon sahnesinde yarışma şansı elde etmek isteyen rap müzik severler, "GAİN Açık Mikrofon başvurusu nasıl yapılır? GAİN Açık Mikrofon başvuru formu 2021" sorularına yanıt arıyor. Yarışmanın kazananına ödülün de büyük olduğunu duyan adaylar, başvuru yapmak için ilgili konu başlıklarına göz atıyor. İşte detaylar...

GAİN AÇIK MİKROFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GAİN AÇIK MİKROFON BAŞVURU FORMU 2021

Açık Mikrofonu kazanan yetenekli yarışmacı, hem 100 bin TL para ödülü alacak hem de, Aspova’nın prodüktörlüğünde, Tepki’nin yönetmenliğinde, Server Uraz’ın yapımcılığıyla bir single yayınlama hakkına sahip olup kendini bu alanda kanıtlamış olacak. Çıkarılan single tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanacak.

Gain Açık Mikrofon Rap müzik yarışmasına katılmak isteyen adaylar, başvuru linklerinden sayfaya erişerek, istedikleri beatleri indirecek ve ortaya çıkardığı şarkısını #GAİNAçıkMikrofon etiketiyle instagram’a yükleyecek. Instagram video linki ile başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvurabilir.

Gain Açık Mikrofon Rap Yarışması Başvuru Formu

https://gainacikmikrofon.com/gain-acik-mikrofon-basvuru-formu/

Beatleri dinlemek ve indirmek için buraya tıklayın.

https://gainacikmikrofon.com/beatler/