           Gain Medya sahibi Gözde Akpınar kimdir? Gözde Akpınar nereli, kaç yaşında?

GainMedya tamamiyle yerli içeriklerden oluşacak bir proje olarak piyasaya sürülecek. Koronavirüs salgını sürecinde digital platformlara iyice ağırlık verilmeye başlandı. Ünlü televizyoncu Acul Ilıcalı geçtiğimiz günlerce EXXEN projesinin afişlerini beğeniye sunmuştu. Merakla beklenen proje henüz izleyici karşısına geçmeden ikinci bir isim adını duyurdu. GAİN Medya, Filli Boya’nın eski sahibi Gözde Akpınar tarafından kuruldu. Peki Gözde Akpınar kimdir? Gözde Akpınar Nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

GAİN MEDYA SAHİBİ GÖZDE AKPINAR KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da doğan Gözde Akpınar Filli Boya’nın kurucusu Celal Akpınar’ın kızıdır.

Akpınar, Saint Joseph Lisesi'nin ardından üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-İktisat Bölümü’nde yaptı. Eşzamanlı olarak, Bilgi Üniversitesi’nin sunduğu bir imkanla aynı bölümü Portsmouth Üniversitesi’nde okudu. 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi’nde çalışmaya başlayan Akpınar babasının 2005 yılındaki vefatına kadar birlikte 1,5 yıl çalışma imkanı buldu. Gözde Akpınar, o zamanlar 25 yaşında olduğu için şirketin yönetimini hemen devralmadı.

Akpınar, ‘Babam ‘Kaç kişi çalıştırıyorsan, o kadar insan akşam çorbasını içiyorsa yüzün gülsün. Eğer o kadar insan çorba içemiyorsa sen de aç kal’ derdi. Babamın sözünden hareketle yola devam edeceğim’ dedi.

Gain Medya nedir, ne demek, açılımı? Gain Medya kimin? Gain Medya ücretli mi?

CELAL AKPINAR KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

FİLLİ Boya’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akpınar, 1 yıl önce yakalandığı kansere yenik düştü. Ardında 340 trilyon cirolu dev bir şirket ve Avrupa’nın en büyük boya fabrikasını bırakan Akpınar’ın tek çocuğu olan Gözde Akpınar, ‘Sadece biz değil tüm Türkiye çok önemli bir değeri kaybetti’ dedi.

Gözde Akpınar, babasının 1 yıldır kanserle mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu: ‘İçtenlikle söylüyorum, sadece biz değil tüm Türkiye çok önemli bir değeri kaybetti. Babam hayatı boyunca tek tek tuğla koyarak şirketi bugünlere getirdi. Çok çalıştı. Zaten bu yoğun çalışma temposundan dolayı kansere yakalandı.’

Önce Yönetim Kurulu Üyesi olarak yönetime katılan Akpınar, Şubat 2008'de ilk kez Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.