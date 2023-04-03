Gaizka Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaizka Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaizka Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gaizka Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gaizka Garcia 17 Şubat 2005 tarihinde Vitoria şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gaizka García Vázquez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gaizka Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaizka Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportivo Alavés B futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaizka Garcia'nin Deportivo Alavés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Gaizka Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gaizka Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Alavés U19
1 Ocak 2023 yılında Depor. Alavés B
Gaizka Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gaizka Garcia şuan Deportivo Alavés B takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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