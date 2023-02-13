Gaizka Larrazabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaizka Larrazabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaizka Larrazabal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaizka Larrazabal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaizka Larrazabal 17 Aralık 1997 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gaizka Larrazabal Goikoetxea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaizka Larrazabal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Gaizka Larrazabal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Gaizka Larrazabal'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaizka Larrazabal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gaizkalarra/

Gaizka Larrazabal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaizka Larrazabal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaizka Larrazabal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaizka Larrazabal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zamudio SD

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Athletic

2 Ekim 2020 yılında Real Zaragoza

24 Ağu 2021 yılında SD Amorebieta

30 Haziran 2022 yılında Real Zaragoza

Gaizka Larrazabal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaizka Larrazabal şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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