Gaku Shibasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaku Shibasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaku Shibasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaku Shibasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaku Shibasaki 28 Mayıs 1992 tarihinde Noheji, Aomori şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 柴崎 岳 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaku Shibasaki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Gaku Shibasaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Gaku Shibasaki'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaku Shibasaki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/official_gaku/

Gaku Shibasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaku Shibasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaku Shibasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaku Shibasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Kashima Antlers

31 Ocak 2017 yılında CD Tenerife

17 Temmuz 2017 yılında Getafe

14 Temmuz 2019 yılında Dep. La Coruña

4 Eylül 2020 yılında CD Leganés

Gaku Shibasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaku Shibasaki şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gaku Shibasaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Noheji SSS

Japonya takımında 7 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 3 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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