Gakuji Ota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gakuji Ota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gakuji Ota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gakuji Ota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gakuji Ota 26 Aralık 1990 tarihinde Kuwana, Mie şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 太田 岳志 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gakuji Ota Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gakuji Ota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gakuji Ota'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Gakuji Ota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gakuji Ota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gakuji Ota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gakuji Ota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında FC Gifu

8 Ocak 2016 yılında Tokyo Verdy

1 Şubat 2018 yılında Kataller Toyama

31 Ocak 2019 yılında Tokyo Verdy

1 Şubat 2019 yılında Kataller Toyama

4 Ocak 2020 yılında Kyoto Sanga

Gakuji Ota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gakuji Ota şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.