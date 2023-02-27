Gakuto Notsuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gakuto Notsuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gakuto Notsuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gakuto Notsuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gakuto Notsuda 6 Haziran 1994 tarihinde Hiroshima, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 野津田 岳人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gakuto Notsuda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gakuto Notsuda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Gakuto Notsuda'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Gakuto Notsuda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GakutSanfre

Gakuto Notsuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gakuto Notsuda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gakuto Notsuda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gakuto Notsuda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Sanf. Hiroshima

1 Nisan 2016 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2017 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2017 yılında Shimizu S-Pulse

7 Ağustos 2017 yılında Sanf. Hiroshima

8 Ağustos 2017 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2019 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2021 yılında Ventforet Kofu

31 Ocak 2022 yılında Sanf. Hiroshima

Gakuto Notsuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gakuto Notsuda şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gakuto Notsuda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seagull Hiroshima

Japonya takımında 7 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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