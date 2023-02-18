Gal Dvorsak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gal Dvorsak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gal Dvorsak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gal Dvorsak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gal Dvorsak 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gal Dvorsak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSC GROUP yapmaktadır. Gal Dvorsak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına - tarihinde katılmıştır. Gal Dvorsak'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gal Dvorsak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gal Dvorsak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gal Dvorsak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gal Dvorsak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gal Dvorsak şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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