Gal Gorenak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gal Gorenak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gal Gorenak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gal Gorenak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gal Gorenak 24 Ekim 2003 tarihinde Dravinja şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gal Gorenak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Gal Gorenak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gal Gorenak'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Gal Gorenak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gal Gorenak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gal Gorenak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gal Gorenak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NK Maribor U19

15 Şubat 2022 yılında ND Ilirija

30 Haziran 2022 yılında NK Maribor

15 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

31 Mayıs 2023 yılında NK Maribor

Gal Gorenak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gal Gorenak şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ND Dravinja (bis Juli 2017), NK Maribor (2017-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.