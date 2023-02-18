Gal Grobelnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gal Grobelnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gal Grobelnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gal Grobelnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gal Grobelnik 21 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gal Grobelnik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gal Grobelnik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına - tarihinde katılmıştır. Gal Grobelnik'nin ND Beltinci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gal Grobelnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gal Grobelnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gal Grobelnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gal Grobelnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gal Grobelnik şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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