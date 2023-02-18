Gal Kotnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gal Kotnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gal Kotnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gal Kotnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gal Kotnik 10 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gal Kotnik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gal Kotnik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına - tarihinde katılmıştır. Gal Kotnik'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gal Kotnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gal Kotnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gal Kotnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gal Kotnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gal Kotnik şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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