Gal Primc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gal Primc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gal Primc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gal Primc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gal Primc 15 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gal Primc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gal Primc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Gal Primc'nin NK Radomlje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gal Primc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gal Primc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gal Primc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gal Primc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2015 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2016 yılında NK Domzale

14 Temmuz 2016 yılında NK Radomlje

13 Temmuz 2017 yılında NK Ankaran

27 Ocak 2018 yılında NK Radomlje

3 Eylül 2019 yılında NK Bravo

15 Ekim 2020 yılında NK Radomlje

Gal Primc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gal Primc şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gal Primc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Domzale

Slovenya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.