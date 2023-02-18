Gal Schweiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gal Schweiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gal Schweiger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gal Schweiger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gal Schweiger 5 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gal Schweiger Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zmiya s.r.o yapmaktadır. Gal Schweiger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gal Schweiger'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gal Schweiger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gal Schweiger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gal Schweiger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gal Schweiger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2017 yılında NK Bravo U19

19 Temmuz 2019 yılında NK Krka

20 Ağu 2020 yılında NK Brda

13 Temmuz 2021 yılında NK Triglav

Gal Schweiger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gal Schweiger şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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