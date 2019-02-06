Gala’da flamingoların dansı

Edirne'nin, Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli sulak alanı olan Meriç Deltası sulak alanını da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı'nda göçmen kuşların renk cümbüşü yaşanıyor.

Her yıl göç zamanı Gala Gölü'ne konaklamaya gelen ördek, kaz, beyaz kuğu gibi kuş türlerinin yanı sıra pembe tüylü flamingolar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Türkiye'nin önemli kuş göç yolları arasında gösterilen Gala Gölü Milli Parkı, binlerce flamingoyu konuk ediyor. Gala ve Pamuklu Gölleri'nde bulunan diğer göçmen kuşlara da katılan flamingolar, fotoğraf sanatçılarının da dikkatini çekiyor.

"Gala bizim ve ülkemiz için çok büyük bir değer"

Edirne Fotoğraf Sevdalıları Derneği (EFSED) Başkanı Enver Aydın, yaklaşık 200 kuş türünün bulunduğu Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarında yaptıkları gezi programlarında, birbirinden eşsiz manzaralar ile karşılaştıklarını belirterek, "Gala bizim ve ülkemiz için çok büyük bir değer. Tabi biz çok şanslıyız, bölge olarak yakınımızda bir cennet adeta. Binlerce flamingoyu ve diğer göçmen kuşları fotoğraflamak bizim açımızdan nefes kesen bir an oldu. Gala Gölü, Türkiye ve dünyadaki tüm kuş fotoğrafçılarının dikkatini çeken eşsiz bir park" dedi.

Gala Gölü Milli Parkı

Gala Gölü Milli Parkı, 511 bitki ve 517 hayvan türü olmak üzere toplam bin 28 canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Sulak alanların çok bulunması nedeniyle kuş göç yolları olarak büyük bir öneme sahip olan Milli Park'ta kuş tür sayısı 217'dir. Bu türlerin 46 türü yerli, 27 türü kış göçmeni ve 90 türü yaz göçmeni kuşlardır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında olan ve Türkiye'nin 36. Milli Parkı olarak ilan edilen kuşların en güzel yuvası Gala Gölü Milli Parkı, sulak alanı içerisinde bulunuyor. Büyük Gala Gölü, Küçük Gala Gölü, Pamuklu Göl ve ormanlık alan Hisarlı Dağı ve etekleri olmak üzere toplam 6 bin hektar yüzölçümüne sahip olan Milli Park, Türkiye'nin önemli doğa alanları, önemli kuş alanları ve önemli bitki alanları listelerinde bulunan ve Ramsar kriterlerine sahip bir sulak alan özelliğindedir.

Kaynak: İHA