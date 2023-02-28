Galal El Sharkawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galal El Sharkawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galal El Sharkawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galal El Sharkawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galal El Sharkawy 14 Eylül 1996 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da جلال الشرقاوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galal El Sharkawy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Galal El Sharkawy'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Galal El Sharkawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galal El Sharkawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Galal El Sharkawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galal El Sharkawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2021 yılında A. Damanhour

1 Temmuz 2022 yılında Gaish

Galal El Sharkawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galal El Sharkawy şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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