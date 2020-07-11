Türkiye'de milyonlarca insanı ekranlara kilitleyen Survivor'da finale kısa bir süre kaldı. Son 4 yarışmacının büyük ödül için yarışacağı Survivor'da finalin nerede yapılacağı da belli oldu. Programın sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2020'nin finalinin Galaport'ta yapılacağını açıklamasının ardından Galaport'un nerede olduğu merak konusu oldu. Peki Galaport nerede? Survivor finali ne zaman? Nerede? konularının cevapları nelerdir.

GALAPORT NEREDE?

Galataport İstanbul'un Karaköy semtinde bulunuyor. Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Karaköy Sahilini düzenleme amaçlı yapılmış bir çalışmadır.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN? NEREDE

Vatandaşların merakla beklediği Survivor'un finali 15 Temmuz Çarşamba, Galaort'ta gerçekleştirilecek.

SURVİVOR FİNALİNDE KİM YARIŞACAK?

Survivor finalinde yarışacak kişi henüz belirlenmedi. Elif'in elenmesinin ardından büyük ödül için Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış kaldı.

SURVİVOR FİNAL PROGRAMI

12 Temmuz Pazar günü son üç yarışmacı ile Survivor’dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belirlenecek.

13 Temmuz Pazartesi günü iki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki sms oylaması sonucuyla belli olacak.

GALAPORT PROJESİ

Galataport İstanbul, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar sahil şeridine hayat verecek olan dünya çapında bir projedir.

İstanbul, tek başına benzersiz bir deneyim olan, Roma’dan Bizans’a ve oradan Osmanlı’ya kadar 3 büyük imparatorluğun başkenti olmuş zamansız bir şehir. Galataport İstanbul ise bu eşsiz coğrafyayı keşfetmek için gelenlere yepyeni bir keşif alanı daha sunacak.

İstanbul boğazının eski kenti çevrelediği bölgede yer alan ve büyüleyici tarihi yarımadanın bir uzantısı olan Galataport İstanbul, yaklaşık 200 yıldır eski depoların ve gümrük sınırlarının arkasına gizlenmiş olan bu sahil şeridini gün yüzüne çıkaracak. Galataport projesiyle birlikte bu sahil şeridi, şehri denize bağlayan halka açık bir kordon haline gelecek.

Binalar arasında yer alan küçük sokaklarla Boğaz’a doğru kolaylıkla geçiş yapılabilirken, kentin tarihi anıtları da orijinaline sadık kalınarak yenilenecek. Ayrıca bölgenin finansal önemini dikkate alarak yepyeni ofis alanları yaratılacak.

Kısacası Galataport İstanbul, modern bir bakış açısı ile İstanbul’un en güzel bölgelerinden birini şehre geri kazandıracak.