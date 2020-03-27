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GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTMAYI SÜRDÜRDÜLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTMAYI SÜRDÜRDÜLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle balık tutmak da bu geceden itibaren yasaklandı. İstanbul Galata Köprüsü'nde çok sayıda kişinin balık tutmayı sürdürdüğü görüldü. Balıkçılar, yürürlüğe girmesiyle birlikte yasağa uyacaklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Galata Köprüsü'nde balık tutanlar

-Balıkçılarla röp.

Kaynak: DHA




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