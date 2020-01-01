GALATA KULESİ ÖNÜNDE YENİ YILIN İLK EVLİLİK TEKLİFİ
2020 yılı Galata Kulesi önünde coşkuyla karşılandı. Bir kişi, kız arkadaşına saat 00.00'da Galata Kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifinde bulundu.
2020 yılı Galata Kulesi önünde coşkuyla karşılandı. Bir kişi, kız arkadaşına saat 00.00'da Galata Kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifinde bulundu.
Galata Kulesi çevresinde yeni yıl coşkuyla karşılanırken saat 00.00'da bir kişi, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Galata Kulesi önünde yapılan evlilik teklifine "evet" yanıtı gelince evlilik teklifinde bulunan kişi tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına takıp sarıldı. Çevredekiler o dakikalarda genç çifti alkışladı.
Görüntü Dökümü
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-Galata Kulesi çevresinden görüntü
-Evlilik teklifi sevinci
-Detay görüntüler
Kaynak: DHA
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