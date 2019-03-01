Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü
İSTANBUL'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.
İSTANBUL'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi, bu kez de Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için kuleye, Yeşilay Bayrağı yansıtıldı.
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DHA
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