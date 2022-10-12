Galata Kulesi'nde korkunç olay! Metrelerce yüksekten atlayarak intihar etti!

İstanbul Galata Kulesi'nde bir vatandaş kulenin en üst kısmından atlayarak yaşamına son verdi. O anlar kameralara yansıdı.

Rukiye Karapunar
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Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi’nde meydana geldi. Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Metrelerce yüksekten atlayarak intihar etti!

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Metrelerce yüksekten atlayarak intihar etti!

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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