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  3. Galata Kulesi'nde yapılan restorasyon sosyal medyadan büyük tepki çekti!

Galata Kulesi'nde yapılan restorasyon sosyal medyadan büyük tepki çekti!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Galata Kulesi'nde 'restorasyon' adı altında yapılan yıkım çalışmasındaki görüntüler izleyenleri şoka uğrattı. Kule içerisindeki duvarların kontrolsüz şekilde kırıldığı gösterilen anlar sosyal medyada büyük tepki aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz aylarda İBB'den devraldığı Galata Kulesi'nin restoran çalışmaları görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Sosyal medyadaki görüntülerden haberlerinin olduğunu Vakıflar Genel Müdürlüğü  görevli arkadaşlarının konuyu araştırdıklarını aktardı. 

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12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:16
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