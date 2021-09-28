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  3. Galata Kulesi'nin önünde bulunan direk kaldırılıyor! Vatandaşlar şikayette bulunmuştu

Galata Kulesi'nin önünde bulunan direk kaldırılıyor! Vatandaşlar şikayette bulunmuştu

İstanbul’dan turistlerin ilgi merkezi yerleri arasında yer alan Galata Kulesi’nin önünde senelerdir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direği bulunuyordu. Yapılan eleştiriler sonrasında direğin yeri değiştirilecek.

Galata Kulesi'nin önünde bulunan direk kaldırılıyor! Vatandaşlar şikayette bulunmuştu

İstanbul’un en önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olan Galata Kulesi’nin önünde bulunan KGYS kameralarının olduğu direk kaldırılacak. Birçok sosyal medya kullanıcısı yetkilileri etkileyerek manzara konusunda eleştiride bulunmuştu. Çekilen fotoğraflarda KYGS direğinin çıkması ve manzarayı kapatmasından dolayı direkt başka bir noktaya götürülecek.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz sosyal medyadan yapılan eleştirilere cevaben, “Galata Kulemizin önündeki bu MOBESE kamerasının, aynı amaca hizmet edecek şekilde, başka bir yere taşınmasına karar vererek kulemizin manzarasının da korunmasına özen gösteren İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya ve kültürel mirasımıza sahip çıkan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Galata Kulesi'nin önünde bulunan direk kaldırılıyor! Vatandaşlar şikayette bulunmuştu

ESTETİK AÇIDAN DAHA İYİ

Galata Kulesi’ne fotoğraf çektirmek amacıyla gelen Zehra Sur direğin kaldırılmasının iyi olacağını, hem İstanbul’u daha iyi göstereceğini hem de estetik açıdan daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

Galata Kulesi'nin önünde bulunan direk kaldırılıyor! Vatandaşlar şikayette bulunmuştu

TARİHİN ÖNÜNÜ KAPATIYOR

İstanbul’a Rize’den gelen Rukiye Feyizoğlu, kesinlikle kaldırılması gerektiğini ve buraya yakışmadığını bir tarihinin önünü kapattığını söyledi. Direğin resim çekilirken engellediğini ve fotoğrafın da güzel çıkmadığını ekledi.

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