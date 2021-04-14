Galata Wind halka arz lot sayısı | Galata Wind Konsorsiyum üyeleri

Yenilenebilir enerji alanının öncü isimlerinden olan Galata Wind'in, halka arz talebilinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından halka arzın lot sayısı da belli oldu. Yatırımcıların araştırdığı Galata Wind halka arz lot sayısı | Galata Wind halka arz kaç lot verecek? sorularının cevabına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GALATA WİND HALKA ARZ LOT SAYISI | GALATA WİND HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Yayımlanan izahnameye göre oransal olacağı öğrenilen Galata Wind halka arzın, bireysel yatırımcı için eşit dağıtım yolu ile yapılacağı biliniyor.

Gerçekleşecek olan Galata Wind Enerji’nin halka arzında, bireysel yatırımcıya 5,06 TL sabit fiyat ile 65.511.956 lot pay edilecek. Buna göre kaç lot vereceği kesin olmamakla birlikte, ancak karşılaştırma ile aşağı yukarı sadece taminde bulunabilirsiniz.

Son yapılan halka arzda Qua Granite, biliyorsunuz ki tarihi bir rekora imza attı. Halka arzı 24 milyon lot pay için katılan katılımcı sayısı 846.533 olup 23-30 lot dağıtım gerçekleşmişti.

Galata Wind Enerji’nin bireysel yatırımcıya dağıtacağı lot sayısı 65.511.956 olarak belirlendi. Buna göre yaklaşık olarak 3 katına yakın bir büyüklükte halka arz bekleniyor.

Yine aynı sayıda katılımcının bu halka arza katılacağını düşünürsek eğer, 65.511.956/846000 diye hesaplasak 77-78 olarak lot vereceğini sadece bu yukarıdaki kıyaslamaya göre düşünebiliriz.

Ancak bunun sadece bir kıyaslama olduğunu unutmayalım, çünkü son dönemde gerçekleşen her eşit dağıtım ile yapılan halka arzlar, birbirinden fazla sayıda katılımcıyla halka arzlarını tamamladı.

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

GALATA WİND HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerji halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi.

GALATA WİND HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.

GALATA WİND KONSORSİYUM ÜYELERİ

Vakıfbank'ın 'Galata Wind Enerji A.Ş. (“Galata Wind”) HALKA ARZ KONSORSİYUMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ' başlıklı yayınında yer alan metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Galata Wind Halka Arz Konsorsiyum üyesi olarak, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması hususlarına büyük önem vermekteyiz. Bu

çerçevede, aşağıda bizim tarafımızdan kişisel verilerinizin hangi yöntem ve amaçlarla toplanacağı, işleneceği ve üçüncü kişilere

aktarılacağı ve KVK Kanunu uyarınca veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar açıklanmıştır. Bu metinde biz zamiri Garanti Yatırım Menkul

Kıymetler A.Ş. ve/veya T.Garanti Bankası A.Ş. olarak düşünülmelidir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, biz veya ihraççı firma ve ortakları ile yapacağınız sözleşmelerin kurulması

ve ifa edilmesi, biz ile ihraççı firma arasındaki sözleşmelerin ifa edilmesi, sizler için uygun ürün, hizmet ve platformların belirlenmesi,

bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, internet siteleri ve diğer elektronik sistemlerinin

ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların tespiti, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi,

hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amaçlarıyla, tarafımızca işlenebilir veya bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza

edilebilir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve

gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul, Takasbank ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara,

ihraççı firmaya ve bu firmanın ortaklarına ve çalıştığı aracı kuruluşlara, konsorsiyum liderine ve diğer iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize

veya alt yüklenicilerimize yukarıda (1) nolu başlık altında sayılan amaçlarla aktarabiliriz. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak,

kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik

ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi; bize sunmuş olduğunuz talep formları veya bizim sunmuş olduğu hizmetler/ürünlerden yararlanmak veya diğer

amaçlarla genel müdürlükler, şubeler, acenteler veya diğer alt yükleniciler ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar,

internet siteleri, mobil uygulamalar, ATM’ler ve benzeri elektronik işlem platformları kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya

diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebiliriz. Kişisel verileriniz, Şirketimizce, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirtilen

genel ilkeler ile 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde yukarıda (1) No’lu bölümünde sayılan amaçlar için toplanmakta,

işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz

işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş

olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların

silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz

etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına

sahipsiziniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, talebinizi halka arz başvurunuzu gerçekleştirdiğiniz

konsorsiyum üyesine başvurmak suretiyle iletebilirsiniz. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin

cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir."