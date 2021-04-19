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Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? | Galata Wind halka arz sonucu

Sermaye Piyasası Kurulu'na yağtığı başvurunun ardından halka arz talebi onaylanan ve sermayesinin yüzde 25'ini halka arz edeceğini duyuran Galata Wind'in halka arz sonuçları belli oldu.

Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? | Galata Wind halka arz sonucu

Yenilenebilir enerji alanının öncü isimlerinden olan Galata Wind'in, halka arz talebilinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından beklenen haber geldi. Halka arz sonuçlarının belli olduğu öğrenilen Galata Wind için yatırımcılar da Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? | Galata Wind halka arz sonucu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

GALATA WİND HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

15 - 16 Nisan tarihleri arasında halka arzına ilişkin talep toplama sonuçları yayımlanan Galata Wind yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, şirketin halka arzına toplamda nominal 1,1 milyar TL talep geldi.

Şirket yetkilileri ve ekonomistler halka arzda toplam tahsisatı nominal 133,7 milyon TL olarak planlanmıştı. Böylelikle şirketin halka arzına toplamda 8 kat talep geldi.

Galata Wind'in halka arzına 810 bini aşan yatırımcı katılırken talep toplamada şirkete planlanan tahsisattan 8 kat fazla talep geldi.

Şirketin halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. 15-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinde şirketin 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edildi.

Gelen talebin ardından satışa sunulan payların yüzde 20’sine denk gelen ek satışa konu 26.739.570,00 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşti.

GALATA WİND HALKA ARZ SONUCU

Açıklanan sonuçlara göre yüzde 5 üzerinde pay alan iki kurum oldu. Buna göre Goldman Sachs yüzde 5,05; Norges Bank da yüzde 6,01 pay edindi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), resmi web sitesi üzerinden açıklanan Galata Wind halka arz sonuçları şöyle:

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. GALATA WİND HALKA ARZ SONUCU

Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? | Galata Wind halka arz sonucuGALATA WİND ENERJİ A.Ş. HALKA ARZINDA ARZ EDİLEN TOPLAM PAYLARIN %5'İNDEN FAZLA PAY ALANLAR

Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? | Galata Wind halka arz sonucuGalata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? | Galata Wind halka arz sonucuGalata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? | Galata Wind halka arz sonucu

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. GALATA WİND HALKA ARZ SONUCU

Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? | Galata Wind halka arz sonucu

KAP GALATA WİND HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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