Galatasaray 0-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşmada sarı kırmızılı ekip rakibine sahasında 0-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 8 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 9'a yükseltti.

GALATASARAY 0-1 ALANYASPOR

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla soldan atağa katılan Borja'nın yerden ortaladığı topa altıpasta Nelsson dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesinden sonra üst direğe çarparak kornere gitti.

42. dakikada Van Aanholt'un soldan sert ortasında Alanyaspor savunmasındaki Juanfran'ın kafayla ters vuruşunda, top az farkla kornere çıktı.

45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

56. dakikada Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Alexandru Cicaldau geçti. Alexandru Cicaldau'nun sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı sağına giden topu uzanarak kurtarmayı başardı.

72. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ortasında Emre Akbaba ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptıancak kaleci Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başardı.

83. dakikada Alexandru Cicaldau'nun sol kanattan ortasında Mostafa Mohamed ceza alanı içinde kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

87. dakikada Cristian Borja'nın sol kanattan ortasında Daniel Candeias arka direkte vuruşunu yaptı. Fernando Muslera, müthiş bir refleksle topu çıkardı. Top bir kez daha Daniel Candeias'ın önünde kaldı. Daniel Candeias, bu kez topu ağlara göndermeyi başardı.

89. dakikada Mostafa Mohamed, ceza alanı içinde uygun durumda sağ ayağıyla şutunu çekti ancak topu üstten auta gönderiyor.

Maçta başka gol olmayınca Galatasaray 0-1 mağlup oldu.

















