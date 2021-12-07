Son dakika | Kadınlar derbisinde tarihi skor: Galatasaray 0-7 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Son dakika haberi... Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Nef stad'ında oynanan mücadele Fenerbahçe'nin 7-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son dakika haberi...Kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kurduğu kadın futbol takımları NEF Stad'ında karşılaştı.
Maçta Fenerbahçe, rakibini 10. dakikada penaltıdan Fatma Kara, 15. dakikada Berdan Bozkurt, 31, 34 ve 39. dakikalarda Fishley, 40. dakikada Cordner ve 51. dakikada Setenay Sırım'ın golleriyle 7-0 mağlup etti.
Öte yandan Galatasaray'da Daniels, mücadelenin 5. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.