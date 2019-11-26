Galatasaray 1 - 0 Club Brugge | CANLI ANLATIM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü kendi evinde ağırlıyor. Müsabakada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapıyor. Galatasaray, Club Brugge karşısında puan alamaması halinde Avrupa kupalarına veda edecek.

GALATASARAY 1 - 0 CLUB BRUGGE

2. dakikada Galatasaray, önemli bir şans yakaladı. Ömer Bayram'ın uzak mesafeden serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu Mignolet, direk dibinden çıkarırken dönen topta Feghouli'nin içeri yaptığı ortaya rövaşata ile Adem Büyük'ün vuruşu, üstten dışarı gitti.

9. dakikada Club Brugge'ün sağ kanattan Krepin Diatta ile ön direğe kullandığı kornerde savunmadan gelen Mechele'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

GOL | 11. dakikada Galatasaray, Adem Büyük ile golü buldu. Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada topu çok şık şekilde kontrol eden Adem Büyük, uzak köşeye çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

SARI KART | 14. dakikada Mario Lemina, Openda'ya yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

17. dakikada Galatasaray ceza sahasına yapılan ortaya Marcao ile yükselen Muslera topu uzaklaştırırken Brezilyalı oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda Club Brugge atağı devam etti ve Dennis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş bir kez daha Muslera'da kaldı.

22. dakikada Brugge sağ kanattan etkili gelirken yapılan ortada Openda'nın vuruşu dışarı gitti ki pozisyonun sona ermesiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23. dakikada Club Brugge'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Krepin Diatta'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Ayrıntılar geliyor...

Galatasaray - Club Brugge ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Adem

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda