Galatasaray 1 - 0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısınnda ise tek gol geldi. Galatasaray, Emre Akbaba'nın 87. dakikada attığı gol sınucunda sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray, pozisyon bulmakta bile ciddi şekilde zorlandığı maçtan 3 puanla ayrılarak çok kritik bir galibiyet aldı ve şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

36. dakikada Etebo’nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Şener, pasını bekletmeden penaltı noktası yakınlarındaki Halil’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada Halil’in pasında topu önünde bulan Gedson Fernandes’in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Sehic direk dibinden kornere çeldi.

53. dakikada Şener’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kerem’in sert şutu üstten auta çıktı.

70. dakikada Gedson Fernandes’in verdiği pasta Babel’in, ceza alanı dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşu kaleci Sehic güçlükle oyun alanına çeldi.

87. dakikada Babel’in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta kaleci Sehic’ten seken topa hareketlenen Emre Akbaba, altıpastan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada Babel’in pasında topu alan Ömer’in ceza sahasına girerek sol çaprazından yaptığı vuruş kaleci Sehic’in de müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.