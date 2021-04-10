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Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük maçı sona erdi! Aslanlar yine umduğunu bulamadı!

Süper Lig'in 34. haftasında iki maç üst üste mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, son olarak kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İşte berabere biten kritik mücadeleden önemli dakikalar...

Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük maçı sona erdi! Aslanlar yine umduğunu bulamadı!

Süper Lig'da 34. hafta maçında kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU NE OLDU?

Galatasaray - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maç sonucu: 1 - 1

Galatasaray Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

10.04.2021 19:00

Galatasaray Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Kerem Ersoy(avar)

GALATASARAY İLK 11

1. Nestor Fernando Muslera, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 22. Deandre Roselle Yedlın, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 9. Artur Adam Sobıech, 14. Efe Tatlı, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 87. Ervın Zukanovıc, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 23. Aksel Aktaş, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 37. Gaston Matıas Campı, 63. Bora Kadıoğlu

Süper Lig 34. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv

Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları

10.04.2021Çaykur Rizespor0-0Trabzonspor
10.04.2021Galatasaray1-1Fatih Karagümrük
10.04.2021Hatayspor2-3Göztepe
11.04.2021BB Erzurumspor Beşiktaş
11.04.2021MKE Ankaragücü Gençlerbirliği
11.04.2021Kayserispor Antalyaspor
11.04.2021Sivasspor Konyaspor
12.04.2021Alanyaspor Denizlispor
12.04.2021Kasımpaşa Yeni Malatyaspor
12.04.2021Fenerbahçe Gaziantep FK
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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