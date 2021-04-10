Süper Lig'da 34. hafta maçında kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU NE OLDU?

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Galatasaray, Fatih Karagümrük maç sonucu: 1 - 1

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GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

10.04.2021 19:00

Galatasaray Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Kerem Ersoy(avar)

GALATASARAY İLK 11

1. Nestor Fernando Muslera, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 22. Deandre Roselle Yedlın, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 83. Gedson Carvalho Fernades

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 9. Artur Adam Sobıech, 14. Efe Tatlı, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 87. Ervın Zukanovıc, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 23. Aksel Aktaş, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 37. Gaston Matıas Campı, 63. Bora Kadıoğlu

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