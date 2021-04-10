Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük maçı sona erdi! Aslanlar yine umduğunu bulamadı!
Süper Lig'in 34. haftasında iki maç üst üste mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, son olarak kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İşte berabere biten kritik mücadeleden önemli dakikalar...
Süper Lig'da 34. hafta maçında kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU NE OLDU?
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maç sonucu: 1 - 1
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GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
10.04.2021 19:00
Galatasaray Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Ali Palabıyık(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Erdinç Sezertam(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Kerem Ersoy(avar)
GALATASARAY İLK 11
1. Nestor Fernando Muslera, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 22. Deandre Roselle Yedlın, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 83. Gedson Carvalho Fernades
Yedekler
34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı
FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11
2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 9. Artur Adam Sobıech, 14. Efe Tatlı, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 87. Ervın Zukanovıc, 91. Andrea Bertolaccı
Yedekler
93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 23. Aksel Aktaş, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 37. Gaston Matıas Campı, 63. Bora Kadıoğlu
Süper Lig 34. hafta Puan Durumu
|Takım
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|Av
Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları
|10.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Trabzonspor
|10.04.2021
|Galatasaray
|1-1
|Fatih Karagümrük
|10.04.2021
|Hatayspor
|2-3
|Göztepe
|11.04.2021
|BB Erzurumspor
|Beşiktaş
|11.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Gençlerbirliği
|11.04.2021
|Kayserispor
|Antalyaspor
|11.04.2021
|Sivasspor
|Konyaspor
|12.04.2021
|Alanyaspor
|Denizlispor
|12.04.2021
|Kasımpaşa
|Yeni Malatyaspor
|12.04.2021
|Fenerbahçe
|Gaziantep FK