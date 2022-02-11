Galatasaray 1 – 1 Kayserispor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü Mostafa Mohamed, Yukatel Kayserispor'un golünü Cardoso attı.

İLK YARI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

8. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli rakibini şık bir çalımla geçerek kendine pozisyon çıkardı. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez sert vurdu ama kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ DETAYLARI GELİYOR...