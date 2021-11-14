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  4. Galatasaray 100-73 Semt77 Yalovaspor | MAÇ SONUCU

Galatasaray 100-73 Semt77 Yalovaspor | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Ligi'nde heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray evinde Semt77 Yalovaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip etkili oynadığı karşılaşmada rakibine 27 sayı fark atarak 100-73 kazandı.

Galatasaray 100-73 Semt77 Yalovaspor | MAÇ SONUCU

Türkiye'nin basketbolda en üst ligi olan ING Basketbol Ligi'nde heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda ligde 3. sırada yer alan Galatasaray evinde 15. sıradaki Semt77 Yalovaspor'u konuk edecek. ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Nef, Semt77 Yalovaspor'u 100-73 mağlup etti.

GALATASARAY 100-73 SEMT77 YALOVASPOR MAÇI CANLI İZLE

lkan ve Williams ile oyuna etkili başlayan Semt77 Yalovaspor, maçın ilk periyodunu 26-19 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda dengeyi sağlayan Galatasaray Nef, Bost'un 3 sayılık basketiyle 18. dakikada 39-38 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarıyı da 45-44 üstün tamamladı.

İkinci yarıda oyuna tamamen ağırlığını koyan Galatasaray Nef, Purcell ve Kravish ile etkili olarak 3. periyot sonunda 75-62 üstünlük yakaladı.

Son periyotta farkı açan Galatasaray Nef, karşılaşmayı da 100-73 kazandı.

Galatasaray Nef ligde 4. galibiyetini alırken, Semt77 Yalovaspor 5. kez mağlup oldu.

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