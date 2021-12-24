Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan ve Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maça dair detaylara haberimizde yer verdik. Galatasaray 2– 0 Antalyaspor | Maç sonucu haberimizde.

GALATASARAY 2– 0 ANTALYASPOR | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü NEF Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Samet Çavuş üstlendi.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Atalay Babacan), Aytaç Kara (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Feghouli (Dk. 74 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Mustafa Muhammed

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı (Dk. 64 Crivelli), Naldo, Kudriashov, Floranus (Dk. 81 Milosevic), Fredy, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Amilton (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Mukairu (Dk. 64 Wright)

Goller: Dk. 45+1 Feghouli, Dk. 52 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Naldo, Dk. 55 Veysel Sarı, Dk. 84 Milosevic (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 28 Aytaç Kara, Dk. 50 Marcao, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarısının son hafta maçında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

51. dakikada sağdan serbest vuruş kullanan Güray Vural, topu ceza sahası önünde bulunan Doğukan Sinik'e verdi. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü

52. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hücumdaki baskı sonrası kazanılan topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

58. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda, top direğin dibinden auta gitti.

60. dakikada Fredy'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe topu yandan kornere çeldi.

89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası önünde uygun durumda topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'de kaldı.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY 2- 0 ANTALYASPOR MAÇ ÖZEL BEİNSPORT

GALATASARAY - ANTALYASPOR İLK 11

GALATASARAY İLK 11

13. İSMAİL ÇİPE

6. PATRICK JOHN MINGUEL VAN AANHOLT

7. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU

11. MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA

17. OĞULCAN ÇAĞLAYAN

22. BERKAN İSMAİL KUTLU

25. VICTOR ENOK NELLSON

35. AYTAÇ KARA

45. MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA

67. HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU

89. SOFIANE FEGHOULI

Yedekler

99. FATİH ÖZTÜRK

2. DEANDRE ROSELLE YEDLIN

5. ALPASLAN ÖZTÜRK

12. GUSTAVO HENRIQUE GIORDANO AMARO ASSUNÇAO SILVA

19. ÖMER BAYRAM

21. OLIMPIU VASILE MORUTAN

24. IŞIK KAAN ARSLAN

30. ATALAY BABACAN

53. BARIŞ ALPER YILMAZ

54. EMRE KILINÇ

ANTALYASPOR İLK 11

25. RUUD JORGE BOFFIN

2. SHEREL CONSTANCİO FLORANUS

4. EDINALDO GOMES PEREIRA

7. DOĞUKAN SİNİK

11. GÜRAY VURAL

12. PAUL OMO MUKAIRU

13. FEDOR KUDRIASHOV

16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO

23. AMILTON MINERVINO DA SILVA

77. BÜNYAMİN BALCI

89. VEYSEL SARI

Yedekler

1. DOĞUKAN ÖZKAN

5. BAHADIR ÖZTÜRK

6. EREN ALBAYRAK

8. NURİ ŞAHİN

9. HAJI AMIR WRIGHT

10. DENI MILOSEVIC

17. ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI

27. HOUSSAM EDDINE GHACHA

41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

88. HAKAN ÖZMERT

Teknik Sorumlu

ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK