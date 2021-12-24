Galatasaray 2– 0 Antalyaspor | Maç sonucu
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Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan ve Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maça dair detaylara haberimizde yer verdik. Galatasaray 2– 0 Antalyaspor | Maç sonucu haberimizde.
GALATASARAY 2– 0 ANTALYASPOR | MAÇ SONUCU
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü NEF Stadyumu’nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Samet Çavuş üstlendi.
Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Atalay Babacan), Aytaç Kara (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Feghouli (Dk. 74 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Barış Alper Yılmaz), Mustafa Muhammed
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı (Dk. 64 Crivelli), Naldo, Kudriashov, Floranus (Dk. 81 Milosevic), Fredy, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Amilton (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Mukairu (Dk. 64 Wright)
Goller: Dk. 45+1 Feghouli, Dk. 52 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 21 Naldo, Dk. 55 Veysel Sarı, Dk. 84 Milosevic (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 28 Aytaç Kara, Dk. 50 Marcao, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarısının son hafta maçında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
51. dakikada sağdan serbest vuruş kullanan Güray Vural, topu ceza sahası önünde bulunan Doğukan Sinik'e verdi. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü
52. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hücumdaki baskı sonrası kazanılan topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
58. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda, top direğin dibinden auta gitti.
60. dakikada Fredy'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe topu yandan kornere çeldi.
89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası önünde uygun durumda topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'de kaldı.
Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
GALATASARAY 2- 0 ANTALYASPOR MAÇ ÖZEL BEİNSPORT
GALATASARAY - ANTALYASPOR İLK 11
GALATASARAY İLK 11
13. İSMAİL ÇİPE
6. PATRICK JOHN MINGUEL VAN AANHOLT
7. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU
11. MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA
17. OĞULCAN ÇAĞLAYAN
22. BERKAN İSMAİL KUTLU
25. VICTOR ENOK NELLSON
35. AYTAÇ KARA
45. MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA
67. HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU
89. SOFIANE FEGHOULI
Yedekler
99. FATİH ÖZTÜRK
2. DEANDRE ROSELLE YEDLIN
5. ALPASLAN ÖZTÜRK
12. GUSTAVO HENRIQUE GIORDANO AMARO ASSUNÇAO SILVA
19. ÖMER BAYRAM
21. OLIMPIU VASILE MORUTAN
24. IŞIK KAAN ARSLAN
30. ATALAY BABACAN
53. BARIŞ ALPER YILMAZ
54. EMRE KILINÇ
ANTALYASPOR İLK 11
25. RUUD JORGE BOFFIN
2. SHEREL CONSTANCİO FLORANUS
4. EDINALDO GOMES PEREIRA
7. DOĞUKAN SİNİK
11. GÜRAY VURAL
12. PAUL OMO MUKAIRU
13. FEDOR KUDRIASHOV
16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
23. AMILTON MINERVINO DA SILVA
77. BÜNYAMİN BALCI
89. VEYSEL SARI
Yedekler
1. DOĞUKAN ÖZKAN
5. BAHADIR ÖZTÜRK
6. EREN ALBAYRAK
8. NURİ ŞAHİN
9. HAJI AMIR WRIGHT
10. DENI MILOSEVIC
17. ENZO VITO GABRIEL CRIVELLI
27. HOUSSAM EDDINE GHACHA
41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
88. HAKAN ÖZMERT
Teknik Sorumlu
ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK